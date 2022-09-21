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2 часа назад

«Такие, как Акинфеев, рождаются раз в несколько десятков лет». Кафанов назвал того, кто близок по потенциалу к вратарю ЦСКА

Матч ТВ

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал недопуск российской команды на Евро 2024 и назвал молодого российского вратаря, который по своему таланту близок к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Такие, как Акинфеев, рождаются раз в несколько десятков лет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник сборная России решением УЕФА было отстранена от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте.

— Нас не пустили на ЧМ, теперь на Евро. Тяжело?

— Что тут можно сказать? Грустно, что к нам так относятся, не дают играть. Воспринимаю это негативно. Не опускаю ли руки из за того, что нас могут убрать лет на 5 и больше? В каждой ситуации надо искать позитивное. Надо использовать это время, чтобы оно не пропало даром. Что то наиграть, игроков посмотреть.

— Видите ли сейчас вратаря с потенциалом Акинфеева?

— Может быть, при огромном трудолюбии и желании это Матвей Сафонов. Но такие, как Игорь, рождаются раз в несколько десятков лет, — сказал Кафанов журналистам.

Сафонову 23 года, он провел 7 матчей в сборной России. 36 летний Акинфеев завершил карьеру в национальной команде в 2018 году, на его счету 111 матчей и бронза Евро 2008.

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