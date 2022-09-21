«Такие, как Акинфеев, рождаются раз в несколько десятков лет»

— Что тут можно сказать? Грустно, что к нам так относятся, не дают играть. Воспринимаю это негативно. Не опускаю ли руки из за того, что нас могут убрать лет на 5 и больше? В каждой ситуации надо искать позитивное. Надо использовать это время, чтобы оно не пропало даром. Что то наиграть, игроков посмотреть.