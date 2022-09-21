​Макарова дисквалифицировали за слова о билетах в цирк для арбитра

В России стали активно наказывать футболистов даже за слова, которые они говорят в подтрибунном помещении. На последнем заседании КДК РФС было принято решение о наказании для полузащитника «Динамо» Дениса Макарова. В подтрибунном помещении он сказал боковому рефери, что подарит ему билеты в цирк.