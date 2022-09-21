КДК оштрафовал «Зенит»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что футболисты клуба не в полном составе прошли через микст-зону после матча Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).