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2 часа назад

КДК оштрафовал «Зенит» за необеспечение прохода игроков через микст-зону

Чемпионат.comиещё 2

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что футболисты клуба не в полном составе прошли через микст-зону после матча Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).

КДК оштрафовал «Зенит»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Футболисты «Зенита» не в полном составе прошли через микст-зону — оштрафовать «Зенит» на 50 тысяч рублей. Штраф носит прогрессивный характер: за первое нарушение — 50 тысяч. Дальше — 100, каждое следующее — 200», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после десяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ростовом» (2 октября, 16:30 мск).

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