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1 час назад

Футболисты сборной Германии Нойер и Горецка заразились COVID-19 перед матчами Лиги наций

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Футболисты сборной Германии голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка заразились коронавирусом перед матчам группового этапа Лиги наций против команд Венгрии и Англии, сообщает пресс служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Нойер и Горецка заразились COVID-19 перед матчами Лиги наций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игроки мюнхенской «Баварии» изолированы и покинут отель команды. В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс тест на антиген к COVID 19.

Нойера в сборной Германии заменит Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», о вызове других игроков будет объявлено дополнительно.

Бундестим в пятницу сыграет в Лейпциге с венграми, а тремя днями позже на «Уэмбли» встретится с англичанами.

Футбол,Мануэль Нойер,
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