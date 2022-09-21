Нойер и Горецка заразились COVID-19 перед матчами Лиги наций

Футболисты сборной Германии голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка заразились коронавирусом перед матчам группового этапа Лиги наций против команд Венгрии и Англии, сообщает пресс служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Игроки мюнхенской «Баварии» изолированы и покинут отель команды. В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс тест на антиген к COVID 19.

Нойера в сборной Германии заменит Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», о вызове других игроков будет объявлено дополнительно.