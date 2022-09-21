Директор "Уфы" рассказал о печальном состоянии клуба

ТАСС, 21 сентября. Финансовое состояние футбольного клуба "Уфа" по-прежнему находится в плохом состоянии, пока никаких изменений не произошло. Об этом в среду газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.
"Пока все в таком же положении. Ничего нового, так сказать. Состояние не ахти какое, но мы не привыкли жаловаться. Боремся", - сказал Газизов.
"Уфа" по итогам сезона-2021/22 покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах "Оренбургу". В текущем сезоне команда выступает в Мелбет - Первой лиге.
В сентябре прошлого года глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о появлении у "Уфы" базового спонсора. В июне Газизов допустил возможность переименования футбольного клуба для привлечения дополнительных средств. При этом он заявил, что если бы клуб остался в РПЛ, его бюджет составил бы 900 млн рублей, в текущей ситуации он может быть меньше в пять-шесть раз.