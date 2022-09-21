Директор "Уфы" рассказал о печальном состоянии клуба

"Пока все в таком же положении. Ничего нового, так сказать. Состояние не ахти какое, но мы не привыкли жаловаться. Боремся", - сказал Газизов.

В сентябре прошлого года глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о появлении у "Уфы" базового спонсора. В июне Газизов допустил возможность переименования футбольного клуба для привлечения дополнительных средств. При этом он заявил, что если бы клуб остался в РПЛ, его бюджет составил бы 900 млн рублей, в текущей ситуации он может быть меньше в пять-шесть раз.