Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Газизов рассказал о финансовом состоянии футбольного клуба "Уфа"

ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Финансовое состояние футбольного клуба "Уфа" по-прежнему находится в плохом состоянии, пока никаких изменений не произошло. Об этом в среду газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

Директор "Уфы" рассказал о печальном состоянии клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока все в таком же положении. Ничего нового, так сказать. Состояние не ахти какое, но мы не привыкли жаловаться. Боремся", - сказал Газизов.

"Уфа" по итогам сезона-2021/22 покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах "Оренбургу". В текущем сезоне команда выступает в Мелбет - Первой лиге.

В сентябре прошлого года глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о появлении у "Уфы" базового спонсора. В июне Газизов допустил возможность переименования футбольного клуба для привлечения дополнительных средств. При этом он заявил, что если бы клуб остался в РПЛ, его бюджет составил бы 900 млн рублей, в текущей ситуации он может быть меньше в пять-шесть раз.

Футбол,Шамиль Газизов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители