Основная заслуга в отстранении сборной России и российских клубов от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принадлежит главе Польского футбольного союза Цезарию Кулеше. С таким утверждением выступил журналист издания Na Temat Кшиштоф Гавел.
«Сборная России практически не функционирует в структурах ФИФА и УЕФА с начала марта. <…> Обе организации долго не спешили наказать Россию и исключить ее из футбольной семьи, но под давлением многих национальных федераций — тут слова благодарности, конечно же, адресуются Польскому футбольному союзу и его президенту Цезарию Кулеше — футбольным властям пришлось подчиниться», — заявляет Гавел в статье.
Санкции против сборной России и клубов были введены в связи со спецоперацией России на Украине. Национальной команде и клубам было запрещено выступать на международных соревнованиях, относящихся к системам ФИФА и УЕФА. А во вторник, 20 сентября, стало известно, что сборная России не допущена до участия в жеребьевке чемпионата Европы – 2024.
Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал большой проблемой недопуск команды на Евро-2024.