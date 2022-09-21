«Сборная России практически не функционирует в структурах ФИФА и УЕФА с начала марта. <…> Обе организации долго не спешили наказать Россию и исключить ее из футбольной семьи, но под давлением многих национальных федераций — тут слова благодарности, конечно же, адресуются Польскому футбольному союзу и его президенту Цезарию Кулеше — футбольным властям пришлось подчиниться», — заявляет Гавел в статье.