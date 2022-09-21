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1 час назад

В Польше назвали отстранение России от международного футбола заслугой главы национальной федерации

Газета.Ru

Основная заслуга в отстранении сборной России и российских клубов от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принадлежит главе Польского футбольного союза Цезарию Кулеше. С таким утверждением выступил журналист издания Na Temat Кшиштоф Гавел.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Вячеслав Караваев в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

«Сборная России практически не функционирует в структурах ФИФА и УЕФА с начала марта. <…> Обе организации долго не спешили наказать Россию и исключить ее из футбольной семьи, но под давлением многих национальных федераций — тут слова благодарности, конечно же, адресуются Польскому футбольному союзу и его президенту Цезарию Кулеше — футбольным властям пришлось подчиниться», — заявляет Гавел в статье.

Санкции против сборной России и клубов были введены в связи со спецоперацией России на Украине. Национальной команде и клубам было запрещено выступать на международных соревнованиях, относящихся к системам ФИФА и УЕФА. А во вторник, 20 сентября, стало известно, что сборная России не допущена до участия в жеребьевке чемпионата Европы – 2024.

Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал большой проблемой недопуск команды на Евро-2024.

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