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1 час назад

Капелло назвал большой проблемой недопуск сборной России на Евро-2024 по футболу

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допускать национальную команду к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

"Это большая проблема" - Капелло о недопуске России на Евро-2024
Фото: Газета.руГазета.ру

«Для игроков сборной России это большая проблема», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск России до жеребьевки ЧЕ-2024 словами «продолжаем тренироваться».

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