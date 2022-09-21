"Это большая проблема" - Капелло о недопуске России на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допускать национальную команду к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.
«Для игроков сборной России это большая проблема», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.
Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.
24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.
Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск России до жеребьевки ЧЕ-2024 словами «продолжаем тренироваться».