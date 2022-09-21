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2 часа назад

​«Барселона» отреагировала на утечку информации о переговорах с Месси

Евро-футбол.Ру

В СМИ просочилась информация о деталях переговоров между «Барселоной» и Лионелем Месси, которые проходили несколько лет назад. Тогда стороны обсуждали возможный новый контракт.

​«Барселона» отреагировала на утечку информации о переговорах с Месси
Фото: ReutersReuters

«Барселона» отреагировала на утечку информации, опубликовав заявление на своём официальном сайте. В каталонском клубе возмущены статьёй El Mundo del Siglo XXI, указывая на то, что обнародованная информация является частью судебного процесса.

«Сине-гранатовые» считают, что раскрытие информации наносит ущерб репутации клуба. В настоящий момент юридический отдел «Барселоны» изучает вопрос. Возможно, клуб обратится в суд.

Футбол,Лионель Месси,
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