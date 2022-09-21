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3 часа назад

Ван Гал назвал Левандовского лучшим нападающим мира

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о нападающем каталонской «Барселоны» Роберте Левандовском в преддверии матча с Польшей в рамках группового этапа Лиги наций.

Ван Гал назвал Левандовского лучшим нападающим мира
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я думаю, Роберт Левандовски — лучший нападающий в мире», — заявил голландский специалист на пресс-конференции.

Также Луи ван Гал высказался об одноклубнике Левандовского Френки де Йонге, который этим летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Де Йонг и «Барселона» имели разногласия, связанные с финансовыми задолженностями клуба перед игроком. На пресс-конференции Френки отвечал на вопросы о своей карьере и отношении к команде.

«Френки выглядит очень расслабленным, с милой улыбкой. Он хорошо справился с пресс-конференцией. Фантастика. Я восхищаюсь им», — сказал ван Гал.

Сборная Нидерландов идёт на первом месте в своей группе Лиги наций. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью, суммарно набрав 10 очков в матчах с Бельгией, Польшей и Уэльсом.

Футбол,Роберт Левандовски,Манчестер Юнайтед,
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