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3 часа назад

Моуринью рассказал, сколько он еще будет тренировать

Soccer News

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, сколько лет он еще планирует продолжать тренерскую карьеру.

Моуринью рассказал, сколько он еще будет тренировать
Фото: TwitterTwitter

"Я тренирую уже 22 года. Этот период времени прошел быстро, но я хочу продолжать. Я чувствую себя сильным и полон мотивации. Я обожаю победы и ненавижу поражения, так что во мне ничего не изменилось. Я изменился внешне, у меня поседели волосы и появились морщины, но это никак не поменяло мои тренерские качества. Я буду продолжать. Конечно, это не будет еще 22 года, но несколько лет я точно отработаю", - приводит слова Моуринью BBC.

59-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". 3-кратный чемпион Англии, 2-кратный чемпион Португалии, 2-кратный чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Кубков Португалии, Англии, Италии и Испании, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубков Португалии, Англии (дважды), Италии и Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, победитель Лиги Конференций.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
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