Моуринью рассказал, сколько он еще будет тренировать

"Я тренирую уже 22 года. Этот период времени прошел быстро, но я хочу продолжать. Я чувствую себя сильным и полон мотивации. Я обожаю победы и ненавижу поражения, так что во мне ничего не изменилось. Я изменился внешне, у меня поседели волосы и появились морщины, но это никак не поменяло мои тренерские качества. Я буду продолжать. Конечно, это не будет еще 22 года, но несколько лет я точно отработаю", - приводит слова Моуринью BBC.