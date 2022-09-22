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2 часа назад

«Это другой уровень»: Коваленко назвал лучшего футболиста РПЛ

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Хавбек сборной России и «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, кого считает в данный момент лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

«Это другой уровень»: Коваленко назвал лучшего футболиста РПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Клаудиньо - лучший. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, - это другой уровень», - приводит слова 19-летнего полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Клаудиньо пополнил ряды петербургского клуба летом прошлого года, перебравшись из «Ред Булл Брагантино». С тех пор бразильский легионер провел в футболке «Зенита» 40 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами.

Контракт Клаудиньо с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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