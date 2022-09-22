«Это другой уровень»: Коваленко назвал лучшего футболиста РПЛ

Хавбек сборной России и «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, кого считает в данный момент лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

«Клаудиньо - лучший. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, - это другой уровень», - приводит слова 19-летнего полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Клаудиньо пополнил ряды петербургского клуба летом прошлого года, перебравшись из «Ред Булл Брагантино». С тех пор бразильский легионер провел в футболке «Зенита» 40 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами.