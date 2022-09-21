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46 минут назад

В «Ницце» недовольны поведением Шмейхеля

Евро-футбол.Ру

Руководство «Ниццы» недовольно поведением своего новичка Каспера Шмейхеля.

В «Ницце» недовольны поведением Шмейхеля
Фото: ReutersReuters

Как сообщает RMC Sport, чемпион Англии в составе «Лестера» часто нарушает правила дисциплины, а также пропускает собрания коллектива. По информации издания, окружение датчанина просило руководителя «орлят» Джима Рэтклиффа позволить Шмейхелю сыграть в первом матче сезона Лиги 1 с «Тулузой». Однако наставник клуба Люсьен Фавр настоял на другом, и в воротах оказался Марцин Булка. Что интересно, в следующих шести встречах в основе выходил именно Шмейхель.

Отметим, что его новый клуб плохо стартовал в нынешнем розыгрыше французского первенства. Несмотря на мощное усиление летом, после восьми туров «Ницца» идёт лишь на 12-м месте.

Футбол,Люсьен Фавр,Каспер Шмейхель,
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