В «Ницце» недовольны поведением Шмейхеля

Как сообщает RMC Sport, чемпион Англии в составе «Лестера» часто нарушает правила дисциплины, а также пропускает собрания коллектива. По информации издания, окружение датчанина просило руководителя «орлят» Джима Рэтклиффа позволить Шмейхелю сыграть в первом матче сезона Лиги 1 с «Тулузой». Однако наставник клуба Люсьен Фавр настоял на другом, и в воротах оказался Марцин Булка. Что интересно, в следующих шести встречах в основе выходил именно Шмейхель.