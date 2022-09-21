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1 час назад

Дзюба: в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины

Чемпионат.comиещё 1

Российский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба оставил запись в своей социальной сети.

"В наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины"
Фото: ТАССТАСС

«Поистине, в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины», — написал футболист.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб. Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.

Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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