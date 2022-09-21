Раскрыты требования Месси за продление контракта с «Барселоной»

Стали известны требования аргентинского нападающего Лионеля Месси во время переговоров по поводу нового контракта с испанским футбольным клубом «Барселона» в 2020 году. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что помимо 10 млн евро, компенсации за снижение зарплаты в пандемию, а также отступных в размере 10 000 евро, Месси потребовал частную ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и семьи Луиса Суареса, а также оплату полетов в Аргентину всей семьей на Рождество.

«Барселона» была готова принять эти условия, помимо сокращения размера отступных. Президента клуба также не устроили условия по выплате подписного бонуса. В итоге переговоры завершились, и Месси покинул команду.