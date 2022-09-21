Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты требования Месси за продление контракта с «Барселоной»

Елена Прошина

Стали известны требования аргентинского нападающего Лионеля Месси во время переговоров по поводу нового контракта с испанским футбольным клубом «Барселона» в 2020 году. Об этом сообщает Marca.

Раскрыты требования Месси за продление контракта с «Барселоной»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что помимо 10 млн евро, компенсации за снижение зарплаты в пандемию, а также отступных в размере 10 000 евро, Месси потребовал частную ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и семьи Луиса Суареса, а также оплату полетов в Аргентину всей семьей на Рождество.

«Барселона» была готова принять эти условия, помимо сокращения размера отступных. Президента клуба также не устроили условия по выплате подписного бонуса. В итоге переговоры завершились, и Месси покинул команду.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас заявил, что был бы рад возвращению Месси в состав испанского футбольного клуба.

Футбол,Луис Суарес,Лионель Месси,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители