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52 минуты назад

Сборная Шотландии разгромила Украину в матче Лиге наций

Lenta.ruиещё 5

Сборная Шотландии разгромила национальную команду Украину в перенесенном матче первого тура Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная Шотландии разгромила Украину в матче Лиге наций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 70-й минуте счет открыл полузащитник Джон Макгинн. Затем дублем отметился нападающий Линдон Дайкс, забивший на 80-й и 87-й минутах.

Таким образом, после четырех матчей Лиги Б группы 1 сборная Украина занимает второе место, набрав семь очков. Лидируют шотландцы, имея в активе девять очков.

В следующем туре сборная Украины на выезде сыграет с Арменией, а Шотландия примет команду Ирландии. Обе встречи пройдут 24 сентября.

Футбол,Джон Макгинн,
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