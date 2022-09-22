Сборная Шотландии разгромила Украину в матче Лиге наций

Сборная Шотландии разгромила национальную команду Украину в перенесенном матче первого тура Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 70-й минуте счет открыл полузащитник Джон Макгинн. Затем дублем отметился нападающий Линдон Дайкс, забивший на 80-й и 87-й минутах.

Таким образом, после четырех матчей Лиги Б группы 1 сборная Украина занимает второе место, набрав семь очков. Лидируют шотландцы, имея в активе девять очков.