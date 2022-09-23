Ярмоленко: Шотландия заслуженно победила Украину в Лиге наций

"Мы играли против сильного соперника. Знаем его сильные качества, но нам многое не удалось. По горячим следам сложно говорить, что именно не получилось в плане тактики. Думаю, мы разберем эту игру и сделаем выводы. Поздравляю сборную Шотландии с заслуженной победой, потому что создали очень много моментов. Однако в нашей группе еще ничего не завершено, нужно сохранять настроение на борьбу. У тренерского штаба не должно быть и не будет никаких вопросов к ребятам о самоотдаче. Все отдавались, но это футбол", — приводит слова футболиста Украинская ассоциация футбола.