Ярмоленко: Шотландия заслуженно победила Украину в Лиге наций

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче с Шотландией (0:3) в рамках первого тура Лиги наций.
"Мы играли против сильного соперника. Знаем его сильные качества, но нам многое не удалось. По горячим следам сложно говорить, что именно не получилось в плане тактики. Думаю, мы разберем эту игру и сделаем выводы. Поздравляю сборную Шотландии с заслуженной победой, потому что создали очень много моментов. Однако в нашей группе еще ничего не завершено, нужно сохранять настроение на борьбу. У тренерского штаба не должно быть и не будет никаких вопросов к ребятам о самоотдаче. Все отдавались, но это футбол", — приводит слова футболиста Украинская ассоциация футбола.
В группе с Шотландией и Украиной также играют сборные Ирландии и Армении. В следующем туре подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией в гостях. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Несмотря на это, Российскому футбольному союзу (РФС) удалось договориться о проведении осенью сразу нескольких товарищеских матчей. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии. Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил разгром своей команды в матче с Шотландией.