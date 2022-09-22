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1 час назад

Дембеле назвал свою главную цель в «Барселоне»

Евро-футбол.Ру

Лучший ассистент прошлого сезона Ла Лиги Усман Дембеле рассказал о своей основной цели в футболке «Барселоны».

Дембеле назвал свою главную цель в «Барселоне»
Фото: EPAEPA

«Лично для меня — это выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы «Барселона» вернула себе Лигу чемпионов. Прошло семь лет с момента последней победы в этом турнире», — заявил французский вингер в интервью RMC Sport.

Отметим, что на старте еврокубковой кампании каталонцы обыграли чешскую «Викторию» и уступили «Баварии». На данный момент «Барселона» идёт на второй строчке в своём квартете.

Дембеле переехал на «Камп Ноу» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро. В составе «блауграны» чемпион мира взял по две золотые медали чемпионата Испании и Кубка Короля.

Футбол,Усман Дембеле,
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