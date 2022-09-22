Нойер и Горецка заразились коронавирусом

"В среду утром Нойер и Горецка получили положительный результат теста на коронавирус. Футболисты были изолированы и покинут отель команды. В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс-тесты на антиген. В ближайшие дни лица, контактировавшие с обоими игроками, будут проверяться ежедневно", – говорится в заявлении союза.