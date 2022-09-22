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4 часа назад

Футболисты Нойер и Горецка на сборе национальной команды Германии заразились коронавирусом

Газета.Ru

Футболисты мюнхенской "Баварии" Леон Горецка и Мануэль Нойер покинули расположение сборной Германии из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Нойер и Горецка заразились коронавирусом
Фото: EPAEPA

"В среду утром Нойер и Горецка получили положительный результат теста на коронавирус. Футболисты были изолированы и покинут отель команды. В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс-тесты на антиген. В ближайшие дни лица, контактировавшие с обоими игроками, будут проверяться ежедневно", – говорится в заявлении союза.

23 сентября национальная команда Германии на своем поле сыграет со сборной Венгрии в матче Лиги наций. 26 сентября - в гостях с Англией. Немцы набрали семь очков поле четырех матчей в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что Шотландия разгромила Украину в матче Лиги наций. Матч завершился со счетом 3:0. В группе с Шотландией и Украиной также играют сборные Ирландии и Армении. В следующем туре подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией в гостях.

Футбол,Александр Петраков,Мануэль Нойер,
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