Нойер и Горецка заразились коронавирусом

Футболисты мюнхенской "Баварии" Леон Горецка и Мануэль Нойер покинули расположение сборной Германии из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
"В среду утром Нойер и Горецка получили положительный результат теста на коронавирус. Футболисты были изолированы и покинут отель команды. В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс-тесты на антиген. В ближайшие дни лица, контактировавшие с обоими игроками, будут проверяться ежедневно", – говорится в заявлении союза.
23 сентября национальная команда Германии на своем поле сыграет со сборной Венгрии в матче Лиги наций. 26 сентября - в гостях с Англией. Немцы набрали семь очков поле четырех матчей в Лиге наций.
Ранее сообщалось, что Шотландия разгромила Украину в матче Лиги наций. Матч завершился со счетом 3:0. В группе с Шотландией и Украиной также играют сборные Ирландии и Армении. В следующем туре подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией в гостях.