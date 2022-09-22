Футболист сборной России рассказал о жизни на 18 тысяч рублей

Футболист сборной России Александр Коваленко рассказал о жизни на 18 тысяч рублей. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

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«С премиальными максимум несколько раз до 30 доходило. Тяжело? Да не особо. Мне много не надо, да и брат первое время помогал с финансами», — заявил спортсмен.

Он добавил, что сейчас получает больше, однако большую часть отправляет семье, оставляя себе 30 тысяч.

С февраля 2022 года полузащитник выступает за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне Коваленко провел в Российской премьер-лиге десять матчей и забил один мяч. Права на игрока принадлежат «Сочи». Контракт рассчитан до 2026 года.