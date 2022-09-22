«Матч с Киргизией ничего не даст сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что товарищеский матч с Киргизией ничего не даст российской команде в спортивном плане.
«В спортивном плане такие матчи, как с Киргизией, ничего не могут дать. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга.
Сочувствую ли Карпину и его штабу, которые оказались в такой ситуации? Неправильно говорить про личности, когда речь идет о российском футболе в целом. А так понятно: придя в сборную, попасть в такую ситуацию — мягко говоря, не самый приятный момент», — сообщил Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».
24 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. Игра состоится в Бишкеке. Начало матча в 17.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.
Сборная России также пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее стало известно, что Исполком Федерации футбола Боснии и Герцеговины примет решение об участии в товарищеском матче со сборной России 10 октября.