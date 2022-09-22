«Матч с Киргизией ничего не даст сборной России»

«В спортивном плане такие матчи, как с Киргизией, ничего не могут дать. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга.



Сочувствую ли Карпину и его штабу, которые оказались в такой ситуации? Неправильно говорить про личности, когда речь идет о российском футболе в целом. А так понятно: придя в сборную, попасть в такую ситуацию — мягко говоря, не самый приятный момент», — сообщил Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».