УЕФА изменит формат Суперкубка Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Суперкубка Европы, сообщает английское издание The Guardian.

Фото: Официальный сайт УЕФА Официальный сайт УЕФА

По его информации, Суперкубок может стать мини-турниром, в котором также будут принимать участие победители американской Главной футбольной лиги (MLS) и Лиги конференций. Изменения планируется внести с 2024 года.

Благодаря этому решению УЕФА планирует расширить аудиторию зрителей и увеличить доходы от проведения мероприятия.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал недопуск сборной России до чемпионата Европы — 2024.

Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.