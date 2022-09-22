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2 часа назад

УЕФА изменит формат Суперкубка Европы

Газета.Ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Суперкубка Европы, сообщает английское издание The Guardian.

УЕФА изменит формат Суперкубка Европы
Фото: Официальный сайт УЕФАОфициальный сайт УЕФА

По его информации, Суперкубок может стать мини-турниром, в котором также будут принимать участие победители американской Главной футбольной лиги (MLS) и Лиги конференций. Изменения планируется внести с 2024 года.

Благодаря этому решению УЕФА планирует расширить аудиторию зрителей и увеличить доходы от проведения мероприятия.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал недопуск сборной России до чемпионата Европы — 2024.

Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира — 2022, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен поставить вопрос о возвращении сборной России на международные соревнования на ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

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