Названа дата окончательного решения Боснии и Герцеговины по матчу с РФ

«Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября. В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же», — заявил Зелькович.