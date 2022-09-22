Названа дата окончательного решения Боснии и Герцеговины по матчу с РФ

Окончательное решение по поводу товарищеского матча между сборными РФ и Боснии и Герцеговины будет принято 10 октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Футбольного союза страны Вицо Зелькович.
«Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября. В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же», — заявил Зелькович.
Напомним, что накануне Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о проведении товарищеского матча со сборной России — она должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Против игры высказались лидеры боснийской сборной — полузащитник Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.
Фанатское объединение сборной BHFanaticos тоже призвало болельщиков бойкотировать игру. Матч также вызвал недовольство у Украинской ассоциации футбола, которая потребовала не допустить его проведения.