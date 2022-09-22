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51 минуту назад

Билеты на товарищеский матч Киргизия — Россия продают со скидкой 50%

Матч ТВ

Билеты на товарищеский матч между сборными Киргизии и России в четверг в кассах стадиона продаются со скидкой 50%, в одни руки можно купить не более пяти билетов, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

Билеты на матч Киргизия — Россия продают со скидкой 50%
Фото: Сергей Астахов / Матч ТВСергей Астахов / Матч ТВ

Встреча состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Арена вмещает 18 тысяч зрителей. Ранее в Киргизском футбольном союзе сообщили «Матч ТВ», что ожидают до 15 тысяч болельщиков, в том числе россиян, для которых будет открыт гостевой сектор.

Билеты с учетом скидки продаются по 350, 400 и 500 сомов — 260, 300 и 370 рублей соответственно. Акция действует до 23 сентября.

Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года. Сборная России из за решения УЕФА вынуждена пропустить Лигу наций и чемпионат Европы 2024, также команда была отстранена ФИФА от участия в плей офф за право играть на чемпионате мира в Катаре.

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