Валерий Карпин рассказал о своих опасениях

Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Но две недели назад всё это и предполагали. Повестки? Ну у меня пока нет опасений», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.