Карпин ответил, получил ли он повестку частичной мобилизации

«Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке чемпионата Европы-2024. Но две недели назад все это и предполагали. Повестки появились? Ну у меня пока нет», - сказал Карпин журналистам на пресс-конференции.