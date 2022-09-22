Карпин ответил, получил ли он повестку частичной мобилизации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе с командой на фоне текущей политической обстановки.
«Ничего же не поменялось за последние четыре дня. Узнали, что сборной России не будет на жеребьёвке чемпионата Европы-2024. Но две недели назад все это и предполагали. Повестки появились? Ну у меня пока нет», - сказал Карпин журналистам на пресс-конференции.
Вчера, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
24 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Киргизией. Встреча пройдет в Бишкеке и начнется в 17:00 по местному времени. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Сегодня игроки и тренеры национальной сборной вылетят из Москвы и Бишкек. К матчу сборная готовилась на базе в подмосковном Новогорске.