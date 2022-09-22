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1 час назад

Основатель петербургской футбольной школы «Смена» Бесов скончался на 99-м году жизни

Матч ТВ

Основатель и первый руководитель петербургской футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов скончался в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Умер основатель академии "Зенита"
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича, — сказано в сообщении.

Бесов — участник Великой Отечественной войны. Благодаря ему в 1968 году в Ленинграде появилась первая специализированная детская футбольная школа «Смена». Под руководством Бесова тренировались игроки сборной России Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин.

В 2009 году «Смена» вошла в структуру футбольного клуба «Зенит», став основой зенитовской академии.

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