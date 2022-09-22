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2 часа назад

Ловрен высказался о давлении СМИ из-за игры в России

Евро-футбол.Ру

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о давлении, которое оказывается на хорватского защитника из-за работы в России.

Ловрен высказался о давлении СМИ из-за игры в России
Фото: ТАССТАСС

«Было ли какое-то давление, чтобы не возвращаться в Россию? Давление исходило только от хорватских СМИ. В «Зените» все относились ко мне хорошо, очень поддерживали», – рассказал победитель Лиги чемпионов в интервью Sportske novosti.

Деян также отметил, что в России он счастлив.

Касательно отстранения «сине-бело-голубых» от участия в главном еврокубке Ловрен сказал, что не может ничего с этим поделать, несмотря на желание играть в континентальных соревнованиях.

Напомним, что контракт вице-чемпиона мира с клубом из Северной столицы действует до конца текущего сезона РПЛ. В нынешнем розыгрыше он забил один гол в ворота столичного «Спартака» в девяти поединках.

Футбол,Деян Ловрен,Зенит,Спартак,
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