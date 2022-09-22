Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к матчу с Киргизией

«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику», – заявил полузащитник изданию «РБК Спорт» .

Также участник домашнего ЧМ-2018 считает, что игроки будут довольны от возвращения на поле в футболке национальной команды.

Напомним, что спарринг в Бишкеке начнётся в 17:00 по московскому времени в эту субботу. Для российской сборной этот поединок станет первым с ноября 2021 года.