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28 минут назад

Самедов не ждёт легкой прогулки для России против Киргизии

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок национальной команды России Александр Самедов высказался о предстоящем матче сборной против Киргизии.

Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к матчу с Киргизией
Фото: ТАССТАСС

«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику», – заявил полузащитник изданию «РБК Спорт».

Также участник домашнего ЧМ-2018 считает, что игроки будут довольны от возвращения на поле в футболке национальной команды.

Напомним, что спарринг в Бишкеке начнётся в 17:00 по московскому времени в эту субботу. Для российской сборной этот поединок станет первым с ноября 2021 года.

Футбол,Александр Самедов,
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