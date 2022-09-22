Бывшего игрока «Спартака» уволили с поста главного тренера спустя десять дней

Бывшего игрока «Спартака» Максима Калиниченко уволили с поста главного тренера эстонской «Левадии» спустя десять дней после назначения. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы пообщались с футболистами и тренерами и пришли к мнению, что в текущих условиях нам будет тяжело добиться поставленных целей», — заявил президент клуба Виктор Левада.

Калиниченко начал работать в «Левадии» 12 сентября. Под его руководством клуб провел один матч в Высшей лиге Эстонии , проиграв «Курессааре» со счетом 2:3.

Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год. До перехода в московскую команду он провел четыре года в украинском «Днепре». В активе хавбека семь голов в 47 встречах в составе национальной сборной Украины.