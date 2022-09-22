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45 минут назад

УЕФА не будет расширять количество участников Евро до 32 команд

Газета.Ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет расширять количество участников Евро до 32 команд, передает Daily Mail.

УЕФА не будет расширять количество участников Евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что расширение, которое планировалось с 2028 года, не будет иметь коммерческого успеха. Окончательное решение будет объявлено в ноябре. С 2016 года в турнире участвуют 24 команды. В 2021 году победителем турнира стала Италия.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Также на днях стало известно о пропуске россиянами жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.

Ранее главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о возможной отмене матча против России, если бы последовало давление со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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