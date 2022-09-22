Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет расширять количество участников Евро до 32 команд, передает Daily Mail.

Отмечается, что расширение, которое планировалось с 2028 года, не будет иметь коммерческого успеха. Окончательное решение будет объявлено в ноябре. С 2016 года в турнире участвуют 24 команды. В 2021 году победителем турнира стала Италия.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Также на днях стало известно о пропуске россиянами жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.