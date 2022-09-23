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1 час назад

В ФИФА отреагировали на новость, что могут разрешить Захаряну выступать за сборную Армении

Чемпионат.comиещё 1

В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.

В ФИФА отреагировали на новость, что могут разрешить Захаряну выступать за сборную Армении
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха в пресс-службе ФИФА.

Ранее появилась информация, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении. Футболист вслед за этим может сменить и спортивное гражданство.

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