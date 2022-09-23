В ФИФА отреагировали на новость, что могут разрешить Захаряну выступать за сборную Армении

«Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха в пресс-службе ФИФА.