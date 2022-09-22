Российский футболист Захарян может сменить гражданство

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении, рассказал в соцсетях журналист Храч Хачатрян. Об этом пишет «Газета.Ru».
Хачатрян пояснил, что Международная федерация футбола (ФИФА) в порядке исключения может разрешить молодому футболисту представлять сборную Армении вместо России.
Ранее сообщалось, что испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» готовы приобрести 19-летнего полузащитника.
В прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком по версии РФС, что привлекло к нему внимание руководства топовых клубов Испании. Кроме того, интерес к нему проявил английский клуб «Челси».