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33 минуты назад

Российский футболист Захарян может сменить гражданство

Илья Родин

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении, рассказал в соцсетях журналист Храч Хачатрян. Об этом пишет «Газета.Ru».

Российский футболист Захарян может сменить гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хачатрян пояснил, что Международная федерация футбола (ФИФА) в порядке исключения может разрешить молодому футболисту представлять сборную Армении вместо России.

Ранее сообщалось, что испанские футбольные клубы «Барселона» и «Реал» готовы приобрести 19-летнего полузащитника.

Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

В прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком по версии РФС, что привлекло к нему внимание руководства топовых клубов Испании. Кроме того, интерес к нему проявил английский клуб «Челси».

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,РФС,Реал,
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