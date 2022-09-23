Месси готов рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в «Барселону». Лапорте принес аргентинцу извинения за то, что ранее с ним не смогли продлить контракт.

Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.