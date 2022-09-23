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1 час назад

Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»

Lenta.ruиещё 3

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Об этом сообщает Forbes.

Месси готов рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в «Барселону». Лапорте принес аргентинцу извинения за то, что ранее с ним не смогли продлить контракт.

Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. 17 августа появилась информация, что «Барселона» приблизилась к возвращению аргентинца в команду.

Футбол,Лионель Месси,
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