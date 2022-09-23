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1 час назад

В Армении прокомментировали заявления по поводу смены гражданства Захаряна

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Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на заявления о смене гражданства полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Его слова приводит «Матч ТВ».

В Армении прокомментировали заявления по поводу смены гражданства Захаряна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, мы не комментируем публикации отдельных журналистов. Во-вторых, мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», — заявили в пресс-службе.

23 сентября журналист Грач Хачатрян рассказал, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Сообщалось, что полузащитник также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

26 августа появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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