​Футболист «Зенита» снялся в сериале

Один из футболистов «Зенита» снялся в сериале. Как стало известно sport24, эпизодичную роль в проекте «Содержанки. Перезагрузка» исполнил нападающий Андрей Мостовой. Съёмки проходили на домашнем стадионе «Зенита» - «Газпром Арене». Выход сериала ожидается в следующем году.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 13 матчей. На счету нападающего 5 забитых мячей.

«Зенит» после десяти туров располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» на четыре зачётных балла.