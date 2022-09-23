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55 минут назад

​Футболист «Зенита» снялся в сериале

Евро-футбол.Руиещё 1

Один из футболистов «Зенита» снялся в сериале. Как стало известно sport24, эпизодичную роль в проекте «Содержанки. Перезагрузка» исполнил нападающий Андрей Мостовой. Съёмки проходили на домашнем стадионе «Зенита» - «Газпром Арене». Выход сериала ожидается в следующем году.

​Футболист «Зенита» снялся в сериале
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 13 матчей. На счету нападающего 5 забитых мячей.

«Зенит» после десяти туров располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» на четыре зачётных балла.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

Футбол,Андрей Мостовой,Сергей Семак,Зенит,
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