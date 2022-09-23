​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы

Как главный тренер «Левадии» Максим Калиниченко, которого в России знают главным образом по выступлениям за «Спартак», провёл всего лишь 10 дней или один матч (поражение 2:3). В четверг эстонский клуб объявил о расставании с молодым украинским специалистом.

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По данным журналиста Игоря Рабинера, которыми он поделился в своём телеграм-канале, решение об уходе из «Левадии» Максим Калиниченко принял самостоятельно.

«Насколько мне известно, Максим Калиниченко ушёл из «Левадии» сам, увидев воочию масштаб тамошнего болота и, видимо, поняв невозможность реальных изменений», - написал Рабинер.