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34 минуты назад

​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы

Евро-футбол.Ру

Как главный тренер «Левадии» Максим Калиниченко, которого в России знают главным образом по выступлениям за «Спартак», провёл всего лишь 10 дней или один матч (поражение 2:3). В четверг эстонский клуб объявил о расставании с молодым украинским специалистом.

​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным журналиста Игоря Рабинера, которыми он поделился в своём телеграм-канале, решение об уходе из «Левадии» Максим Калиниченко принял самостоятельно.

«Насколько мне известно, Максим Калиниченко ушёл из «Левадии» сам, увидев воочию масштаб тамошнего болота и, видимо, поняв невозможность реальных изменений», - написал Рабинер.

«Левадия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Эстонии. От лидера команда отстаёт на 13 очков. При этом команда опережает третье место на те же 13 очков.

Футбол,Игорь Рабинер,Максим Калиниченко,Спартак,
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