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1 час назад

Кокорин забил в товарищеской игре за «Арис»

Чемпионат.comиещё 11

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в товарищеской игре за кипрский клуб в игре с другим кипрским клубом «АЕЗ Закакиу».

Кокорин забил в товарищеской игре за «Арис»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. Александр перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».

В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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