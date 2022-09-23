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1 час назад

«Все нормально»: Карпин раскрыл детали перелета сборной РФ на матч в Киргизию

Елена Прошина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился деталями прохождения спортсменами регистрации на самолет в связи с частичной мобилизацией в РФ. По его словам, никаких дополнительных требований им не предъявляли, передает «Спорт-Экспресс».

Карпин раскрыл детали перелета сборной РФ на матч в Киргизию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что сборная России по футболу отправилась в Киргизию, где 24 сентября пройдет встреча между командами двух стран.

«Военный билет показать не просили. У нас все прошло нормально, все вовремя. Так понимаю, на границе всем задают вопросы: служили ли в армии, куда летите, давно ли брали билет... Кто-то напрягся даже. Такие дела», — отметил Карпин.

Также тренер рассказал о психологическом состоянии футболистов перед матчем. По его словам, спортсмены пребывают в хорошем настроении, «улыбаются и огромным с желанием тренируются».

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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