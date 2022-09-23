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59 минут назад

Футбольная ассоциация предъявила обвинение Роналду

Елена Прошина

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в неподобающем поведении в инциденте с болельщиком, который произошёл после матча чемпионата Англии в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Футбольная ассоциация предъявила обвинение Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После поражения в матче против футбольного клуба «Эвертон», Роналду ударил рукой по телефону, который протянул в его сторону один из болельщиков.

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Позже стало известно, что этим болельщиком оказался 14-летний Джей Хардинг с диагностированным аутизмом.

«Криштиану Роналду предъявлены обвинения в нарушении правил FA за инцидент, который произошел 9 апреля 2022 года после матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон". Утверждается, что поведение футболиста после финального свистка было неподобающим и/или грубым», – говорится на официальном сайте Футбольной ассоциации.

По итогу обвинения, футболист может быть дисквалифицирован на один или несколько матчей премьер-лиги. Представители футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» заявили, что обвинения приняты к сведению, но руководство клуба намерено оказать поддержку в этом деле футболисту.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду.

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