В России допустили переход Захаряна в сборную Армении

ФИФА может в качестве исключения разрешить молодому футболисту Арсену Захаряну перейти в сборную Армении, допустил спортивный юрист Михаил Прокопец. Об этом пишет РБК.
Прокопец пояснил, что на фоне международной повестки ФИФА все же может пойти на такой шаг.
«По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но не могу исключить, что ФИФА это разрешит», - подчеркнул юрист.
Шеф отдела футбола газеты «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев заявил, что во время беседы с друзьями молодого спортсмена пытался выяснить, действительно ли Арсен планирует сменить гражданство. Они уточнили, что «такой информации у них нет».
Ранее сообщалось, что Захарян якобы планирует получить гражданство Армении, с тем, чтобы получить возможность выступать на крупных международных соревнованиях.