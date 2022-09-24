В России допустили переход Захаряна в сборную Армении

ФИФА может в качестве исключения разрешить молодому футболисту Арсену Захаряну перейти в сборную Армении, допустил спортивный юрист Михаил Прокопец. Об этом пишет РБК.

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Прокопец пояснил, что на фоне международной повестки ФИФА все же может пойти на такой шаг.

«По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но не могу исключить, что ФИФА это разрешит», - подчеркнул юрист.

Шеф отдела футбола газеты «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев заявил, что во время беседы с друзьями молодого спортсмена пытался выяснить, действительно ли Арсен планирует сменить гражданство. Они уточнили, что «такой информации у них нет».