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1 час назад

В России допустили переход Захаряна в сборную Армении

Илья Родин

ФИФА может в качестве исключения разрешить молодому футболисту Арсену Захаряну перейти в сборную Армении, допустил спортивный юрист Михаил Прокопец. Об этом пишет РБК.

В России допустили переход Захаряна в сборную Армении
Фото: ТАССТАСС

Прокопец пояснил, что на фоне международной повестки ФИФА все же может пойти на такой шаг.

«По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но не могу исключить, что ФИФА это разрешит», - подчеркнул юрист.

Шеф отдела футбола газеты «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев заявил, что во время беседы с друзьями молодого спортсмена пытался выяснить, действительно ли Арсен планирует сменить гражданство. Они уточнили, что «такой информации у них нет».

Российский футболист Захарян может сменить гражданство

Ранее сообщалось, что Захарян якобы планирует получить гражданство Армении, с тем, чтобы получить возможность выступать на крупных международных соревнованиях.

Футбол,Арсен Захарян,Михаил Прокопец,Константин Алексеев,
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