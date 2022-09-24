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40 минут назад

Месси назвал самый тяжелый период в карьере

Lenta.ruиещё 1

Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самый тяжелый период в карьере. Его слова приводит Tyc Sports.

Месси назвал самый тяжелый период в карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист заявил, что в прошлом сезоне чувствовал себя некомфортно.

«Я знал, что так будет. Я уже говорил это раньше. То было плохое время, этот год другой», — добавил он.

Месси подчеркнул, что в этом сезоне более приспособлен к клубу, раздевалке, своим товарищам по команде и игре в Париже.

23 сентября стало известно, что Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в команду. Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.

Футбол,Лионель Месси,
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