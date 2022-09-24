Капитан сборной Сербии отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины

Капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает HotSport.rs.

По информации портала, Тадич не поддержал решение капитанов других команд отметиться цветами украинского флага и символикой ЛГБТ-сообщества во время матчей в Катаре. К этой акции уже присоединились игроки сборных Англии, Германии и Дании. Сообщается, что Тадич отказывается от подобных выступлений также в чемпионате Голландии, где он играет за «Аякс».

20 сентября стало известно, что поляк Роберт Левандовски сыграет в капитанской повязке сине-желтого цвета на ЧМ-2022. Спортсмен рассказал, что ее подарил ему бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.