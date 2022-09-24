Сборная России по футболу обыграла Киргизию

Сборная России по футболу на выезде обыграла Киргизию в товарищеском матче. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поединок состоялся в Бишкеке. Россияне победили со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев (с пенальти). У сборной Киргизии цель поразил Алимардон Шукуров.

Данный матч стал первой в истории очной встречей российской и киргизской команд. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.