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56 минут назад

Сборная России по футболу обыграла Киргизию

Майк Габриелян

Сборная России по футболу на выезде обыграла Киргизию в товарищеском матче. Об этом сообщает РИА Новости.

Сборная России по футболу обыграла Киргизию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок состоялся в Бишкеке. Россияне победили со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев (с пенальти). У сборной Киргизии цель поразил Алимардон Шукуров.

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Данный матч стал первой в истории очной встречей российской и киргизской команд. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.

ФИФА и УЕФА 28 февраля исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишена участия в чемпионате мира 2022 года.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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