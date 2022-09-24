Карпин прокомментировал победу России над Киргизией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Кто то был лучше, кто то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно», — сказал тренер.
Он добавил, что отметил для себя нескольких игроков, но не стал называть их фамилии.
Карпин оценил также игру соперников.
«Киргизия понравилась. Быстрые футболисты, быстро играли вперед. У меня критического настроения нет, многие вещи не получались», — заявил специалист.
24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.