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1 час назад

Карпин прокомментировал победу России над Киргизией

Lenta.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин прокомментировал победу России над Киргизией
Фото: ТАССТАСС

«Кто то был лучше, кто то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно», — сказал тренер.

Он добавил, что отметил для себя нескольких игроков, но не стал называть их фамилии.

Карпин оценил также игру соперников.

«Киргизия понравилась. Быстрые футболисты, быстро играли вперед. У меня критического настроения нет, многие вещи не получались», — заявил специалист.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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