Голкипер чешской сборной разбил Роналду лицо в матче Лиги наций

В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч Лиги наций, в котором сборная Чехии принимает команду Португалии. В первом тайме произошёл неприятный эпизод. Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик разбил лицо форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. Вацлик выбивал мяч кулаком и попал в лицо сопернику.

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Врачи португальской сборной смогли остановить кровотечение. В результате Криштиану продолжил игру.

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После первого тайма гости ведут в счёте 1:0. На 33-й минуте Диогу Дало открыл счёт, забив с передачи Рафаэля Леау.

В случае победы в этом матче сборная Португалии может выйти на первое место в турнирной таблице группы 2.