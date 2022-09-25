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1 час назад

Роналду разбили нос в матче сборной Португалии с чехами

Газета.Ruиещё 1

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбили нос в матче Лиги Наций между сборными Чехии и Португалии. На 13-й минуте первого тайма вратарь чешской команды Томаш Вацлик, выбивая мяч кулаком, попал в лицо Роналду. У футболиста пошла носом кровь.

Роналду разбили нос в матче сборной Португалии с чехами
Фото: ReutersReuters

Врачи быстро оказали ему помощь, и игрок смог продолжить участие в матче. Сборная Португалии в итоге одержала победу с разгромным счетом - 4:0. Ранее стало известно, что Роналду предъявили обвинения из-за удара по телефону болельщика "Эвертона".

Португальский футболист обвиняется в неподобающем поведении по статье E3. Напомним, что он разбил телефон фаната, который протянул к нему руку в подтрибунном помещении. Нападающий отмахнулся, после чего телефон упал и разбился.

Соглашение Роналду с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе 37-летнего португальца из команды. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с "Шерифом" в Лиге Европы.

Ранее Роналду заявил, что собирается принять участие в чемпионате Европы — 2024.

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