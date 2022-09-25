Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Источник: Россиян не пускали на матч Армении с Украиной

Чемпионат.com

Вчера, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1. Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0. Игру между сборными посетили около 10 тысяч болельщиков. Покупка билетов и вход на стадион людям с российским паспортом были запрещены, сообщает «твиттер-аккаунт» Zarya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Россиян отказались пустить на матч Армении с Украиной
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

Напомним, во вчерашнем матче в составе победителей забивали Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а также дубль на свой счёт записал Артём Довбик.

Федун тремя словами отреагировал на игру России с Киргизией

Победа над сборной Армении позволила Украине выйти на первое место в группе 1 Лиги B. Сборная Армении с тремя очками остаётся на последней позиции.

Футбол,Александр Тымчик,Вазген Саркисян,Артем Довбик,Александр Зубков,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители