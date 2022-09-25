Россиян отказались пустить на матч Армении с Украиной

Вчера, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1. Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0. Игру между сборными посетили около 10 тысяч болельщиков. Покупка билетов и вход на стадион людям с российским паспортом были запрещены, сообщает «твиттер-аккаунт» Zarya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.