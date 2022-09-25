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1 час назад

Карпин может покинуть сборную России в декабре

Свободная пресса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может покинуть свой пост в конце декабря текущего года. Специалист склоняется к тому, чтобы не продлевать свой контракт с РФС и сосредоточиться на работе в клубном футболе. Об этом сообщает телеграм-канал Inside RPL.

Карпин может покинуть сборную России в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, РФС не готов предложить Карпину те же финансовые условия при продлении контракта, которые у него были ранее. Кроме того, на решение специалиста может повлиять отсутствие официальных матчей у сборной России в ближайшее время и постоянное давление со стороны прессы и болельщиков.

Карпин склоняется к тому, чтобы сосредоточиться на работе в клубом футболе.

Источник отмечает, что в случае решения Карпина оставить сборную России, вероятнее всего, место во главе команды займёт кто-то из его помощников. Скорее всего, это будет Николай Писарев.

Напомним, днём ранее сборная России в товарищеском матче победила Кыргызстан.

Футбол,Николай Писарев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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