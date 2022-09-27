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31 минуту назад

Месси откажется от возвращения в «Барселону», если там будет Пике

Чемпионат.comиещё 2

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси планирует покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Марк Марба. По его данным, аргентинец не хочет остаться в парижском клубе, когда у него истечёт контракт.

Месси рассказал, при каком условии откажется возвращаться в «Барселону»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Месси готов вернуться в «Барселону», но всё будет зависеть от ситуации. По данным источника, Месси отклонит предложение «Барселоны», если за команду будет выступать защитник Жерар Пике.

Отношения Месси и Пике в последние годы сильно испортились. Как утверждали испанские СМИ, они даже не разговаривали друг с другом в последний сезон Лео в команде.

Таким образом, будущее Месси будет зависеть от ситуации Пике. Ранее уже сообщалось, что Пике может перебраться в «Атлетико».

Футбол,Жерар Пике,Лионель Месси,
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