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1 час назад

«Барселона» оценила шансы на возвращение Месси

Lenta.ru

Руководство каталонской «Барселоны» оценило шансы на возвращение нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси в команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» оценила шансы на возвращение Месси
Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / ReutersSam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

По информации источника, сине-гранатовые убеждены, что Месси хочет вернуться в родной клуб. «Барселона» хочет подписать аргентинского нападающего летом 2023 года, когда срок его контракта с ПСЖ истечет. Сообщалось, что сделка осуществится, только если форвард сильно снизит зарплату и согласится на роль, которую выберет ему главный тренер Хави.

23 сентября стало известно, что Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в команду. Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.

Футбол,Лионель Месси,
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